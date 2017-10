Smeekens: We vullen elkaar lekker aan

Volgens Jan Smeekens, die in Zuid-Korea op de 500 meter WK-goud veroverde, is de uitstekende sfeer in de ploeg één belangrijke factor in het succesverhaal van coach Jac Orie.

,,We maken veel grappen, maar zeggen ook waar het op staat'', zegt de zesvoudig Nederlands kampioen op schaatsen.nl. ,,We peppen elkaar op als het even wat minder gaat en houden elkaar scherp. Dat maakt een team een goed team. Hoe ik zelf ben in de groep? Ha, ik draag ook mijn steentje bij met grappen. Ach, weet je, als Sven Kramer het niet doet, doet Kjeld Nuis het, en als Kjeld het niet doet, doe ik het of Hein Otterspeer. We vullen elkaar lekker aan en het is gewoon heel gezellig."