Smith wint spektakelstuk na misrekening van Clayton en is kwartfinalist

Vanaf de eerste pijl was het niveau al bepaald. Clayton en Smith gooiden bijna iedere beurt wel twee triples en samen 25 keer 180, de hoogste score. Het tempo was moordend en daar genoten ook beide darters van. De Welshman die toch al een fantastisch jaar kent met winst in de World Grand Prix, The Masters en Premier League greep de eerste twee sets. Smith scoorde er ook lustig op los, maar de als achtste geplaatste Clayton bleek gehaaider en koeler.

Maar maak Bully Boy niet boos, want hij zal zich tegen jou keren. De Engelsman, als negende geplaatst, won drie sets op rij en kwam 2-3 voor. Clayton rechtte zijn rug en kwam ditmaal langszij in een set waarin drie keer een 100+-finish werd gegooid.

Dus kwam er een beslissende zevende set, een set die deze partij ook verdiende als slotstuk van deze dartsavond. Clayton en Smith glunderden, gaven elkaar regelmatig een boks of schudden van ongeloof hun hoofd omdat ze weer een masterclass darts lieten zien. Het publiek ging uit zijn dak en zong: ‘Please, don't take me home.’

De fans in een volgepakt Alexandra Palace (maar voor hoe lang nog vanwege de aanhoudende coronabesmettingen?) kregen een zenuwslopende zevende set voorgeschoteld en zagen Smith drie legs op rij pakken die hem de zege bezorgden, want in de tiende leg misrekende Clayton zich. Hij kwam uit op 162 en daar staat geen finish voor.

Dus kreeg Smith zes pijlen om het duel te beslissen. En dat deed hij tegen ‘de beste speler van 2021'. ,,Ik ben echt gesloopt. Het zweet staat op mijn voorhoofd", zei hij bij RTL 7 Darts. ,,Ik heb hem tot het uiterste gedreven, hij gaf mij wat kansen. Maar wat een partij zeg. Gelukkig hoef ik nog niet naar huis.”

Smith treft in de kwartfinale wereldkampioen Gerwyn Price, die Dirk van Duijvenbode klopte.

Programma

• 20.10 uur (derde ronde): Gary Anderson (Sch) - Ian White (Eng): 4-3

• 21.30 uur (achtste finales): Gerwyn Price (Wal) - Dirk van Duijvenbode (Ned): 4-1

• 22.45 uur (achtste finales): Jonny Clayton (Wal) - Michael Smith (Eng): 3-4

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.