Snackbarhouder spot Götze als eerste en maakt wereldnieuws: ‘Er stond ineens wagen van dik 2 ton’

,,Een wagen van ik denk dik twee ton stond ineens twintig minuten stil bij ons op de Willemstraat‘’, zegt Rooijakkers. ,,Ik vond het zo vreemd, ik ben even van een afstandje gaan kijken en zag sportief ogende mensen in de auto. Toen ben ik met m'n dochter even gaan kijken.”