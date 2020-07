Snelle gesleutel aan Verstappens auto één grote adrenalinekick: ‘Ze hadden 25 tellen over’

Vier blokkerende banden, de auto schuivend over het natte asfalt en boem: in de bandenstapels. Ook de monteurs van Max Verstappen dachten zondag in eerste instantie dat het over en uit was. Op de tv in de garage van de Hungaroring zagen ze hun coureur, op weg naar de startopstelling, van de baan schieten. ,,Een schok. En het eerste wat je denkt is: klaar’’, zegt Armand Broekmans, begin deze eeuw vijf jaar monteur in de Formule 1 bij het team van Sauber.



Maar op het moment dat Verstappen zijn Red Bull in de achteruit zet, op dat moment een kwartier voor de start, neemt iemand van het team een cruciale beslissing. De auto moet worden gerepareerd op de grid, niet in de garage. ,,Een gigantische gok’’, zegt Broekmans. ,,Op tv kun je de precieze schade niet vaststellen, misschien is er meer kapot dan je denkt. Maar er is, denk ik, geredeneerd dat er maar één mogelijkheid was om er een competitieve race van te maken.’’ En dat was niet door te starten vanuit de pits. Dus: alles of niets. ,,Je weet: als het op de grid niet op tijd lukt, is het voorbij.’’