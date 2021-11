Williams, drievoudig wereldkampioen en een van de meest charismatische snookerspelers, zat in zijn stoel en stond met 3-2 in frames voor toen hij in slaap viel. ,,Mijn hoofd ging naar beneden en toen ik wakker werd had ik geen idee waar ik was”, verontschuldigde Williams zich na zijn nederlaag tegen Hamilton.

Williams kampt met de naweeën van een coronabesmetting. Hij kwam net weer in actie nadat hij in oktober werd geveld door het virus. ,,Ik moet eigenlijk ‘s ochtends of’ s middags spelen. Hoe meer de dag vordert, hoe vermoeider ik word”, aldus Williams, die met 6-5 verloor. ,,Ik wil iedereen mijn excuses aanbieden. Ik ben dertig jaar professional en dit is de eerste keer dat ik ooit in de stoel in slaap ben gevallen.”