Sock is Cilic de baas in spannend duel ATP Finals

Voor de nummer zes van de wereld Cilic betekende de verliespartij tegen Sock zijn tweede van het eindejaarstoernooi. Zondag moest de Kroaat in drie sets zijn meerdere erkennen in Alexander Zverev.



Sock had niet echt een ideale voorbereiding op zijn partij, want om vier uur in de ochtend was het brandalarm in zijn hotel afgegaan. Maar hij hield zich tegen Cilic toch staande.