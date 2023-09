Sofyan Amrabat heeft droomtransfer te pakken en wordt bij Manchester United herenigd met Erik ten Hag

De 49-voudig international van Marokko ziet met zijn transfer naar de Engelse recordkampioen een droom in vervulling gaan. Na zijn sublieme WK in Qatar, waar hij met Marokko voor de beste Afrikaanse prestatie ooit zorgde (vierde) op een WK, was er al interesse van de nodige Europese topclubs. Toch bleef Amrabat bij Fiorentina. Met de club uit Florence bereikte hij vorig seizoen de finales van de Coppa Italia en Conference League, maar daarin verloor La Viola van Internazionale en West Ham United. Amrabat was vorig seizoen in 49 wedstrijden voor Fiorentina goed voor nul goals, één assist en zestien gele kaarten.

Amrabat werd in januari en deze zomer vooral gelinkt aan FC Barcelona en Liverpool, maar uiteindelijk is Manchester United dus zijn nieuwe club geworden. Liverpool besloot om Ryan Gravenberch (21) voor 40 miljoen euro over te nemen van Bayern München. Het contract van Amrabat bij Fiorentina loopt nog een jaar, dus Manchester United kan hem in 2024 ook definitief vastleggen.

,,Het is een enorme eer om speler van Manchester United te worden. Ik heb geduld moeten hebben op dit moment, maar ik ben iemand die altijd naar mijn hart luistert en nu vertegenwoordig ik de club van mijn dromen. Ik ben een gepassioneerde speler. Ik wil die energie naar de ploeg brengen en ik zal alles in elke actie stoppen om het team te helpen", zegt Amrabat, die in de seizoenen 2015/2016 en 2016/2017 al vijftig wedstrijden onder Erik ten Hag speelde bij FC Utrecht.

Volledig scherm Erik ten Hag in 2016 met instructies aan Sofyan Amrabat, Nacer Barazite, Yassin Ayoub en Richairo Zivkovic. © Foto Ruud Voest

Opgeleefd als controleur in Serie A

Daarna maakte hij voor 4 miljoen euro de overstap naar Feyenoord, maar na een jaar werd hij al voor 2,5 miljoen euro verkocht aan Club Brugge. Daar maakte Amrabat ook geen verpletterende indruk, maar in de Serie A leefde Amrabat bij Hellas Verona (seizoen 2019/2020) en Fiorentina (drie jaar) op als controlerende middenvelder die uitblonk met zijn passing en vooral als speler die de duels niet schuwde. Dat liet hij eind 2022 ook zien op het WK in Qatar, waar hij een drijvende kracht was van de Marokkaanse ploeg die vierde werd.

,,Ik weet precies hoe Erik ten Hag graag werkt en wat hij nodig heeft van zijn spelers. Zijn coaching en begeleiding hebben mij eerder in mijn carrière als speler enorm geholpen. Ik weet dat hij zal helpen om het beste uit mijn capaciteiten te halen, zodat ik de groep dit seizoen kan helpen om succesvol te zijn.”

,,We volgen Sofyan al een hele tijd, dus we zijn erg blij om hem naar Manchester United te halen. Zijn energieke benadering van het spel past perfect bij de groep die we hier aan het opbouwen zijn. We weten dat de mentaliteit, dynamiek en technische kwaliteiten van Sofyan de ploeg zullen helpen bij het behalen van succes in alle competities dit seizoen", zei John Murtough, de voetbaldirecteur van Manchester United.

