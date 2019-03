Solide zege voor Federer in kwartfinale Indian Wells

LIVE | FC Twente al op ruime voorsprong tegen Volendam

21:07 ENSCHEDE - In de strijd om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie neemt FC Twente het vrijdagavond in de Grolsch Veste op tegen FC Volendam. De Tukkers wonnen uit met 2-1 van de ploeg van trainer Hans de Koning. Die zege was het begin van een ongekende serie van twaalf duels zonder nederlaag. Elf wedstrijden werden gewonnen, alleen bij Roda JC werd gelijkgespeeld.