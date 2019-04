Solskjaer heeft goede hoop op beschikbaarheid Rashford

Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United gaat er in principe van uit dat aanvaller Marcus Rashford voor de thuiswedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League weer beschikbaar is. De 21-jarige spits had in de afgelopen weken last van diverse blessures.

Rashford miste daardoor onder meer de twee EK-kwalificatiewedstrijden van Engeland. Ook bij de verloren competitiewedstrijd vorige week dinsdag tegen Wolverhampton Wanderers (2-1) ontbrak hij, deze keer door een enkelblessure.

Dinsdag trainde Rashford voor een deel weer mee met de spelersgroep. ,,Hopelijk krijgt hij nu geen reactie’', liet Solskjaer weten. ,,Marcus heeft nog niet deelgenomen aan het afronden op het doel, wat natuurlijk het leukste onderdeel is. We moeten afwachten hoe hij er woensdag voorstaat.’'

Middenvelder Nemanja Matic, die in Wolverhampton door spierklachten op de bank bleef, is eveneens nog onzeker voor het eerste duel met Barcelona in de kwartfinales. Ander Herrera, die eveneens in de middenlinie speelt, was de laatste dagen evenmin topfit. Voor aanvaller Alexis Sánchez komt de topper tegen de Spaanse grootmacht sowieso nog te vroeg. Hij trainde dinsdag wel voor de eerste keer weer mee na een absentie door een knieblessure.

Solskjaer wil hoe dan ook een herhaling van de thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain voorkomen. ManUnited verloor in de achtste finales met 2-0 op eigen veld, maar wist zich door een sensationele uitzege (1-3) alsnog te plaatsen. Een nieuwe stunt in Camp Nou zit er waarschijnlijk niet in. Daarom zal de huidige nummer zes van de Premier League op Old Trafford moeten toeslaan.

,,We zullen op ons best moeten zijn’', beseft Solskjaer. ,,Barcelona heeft enorm veel kwaliteit. We moeten thuis tot het uiterste gaan om een goed resultaat volgende week in Barcelona te kunnen verdedigen.’’