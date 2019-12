Solskjaer onder de indruk van AZ: ‘Ze zijn veel beter dan PSV’

Beide teams zijn al door in de Europa League, maar dat neemt niet weg dat Manchester United vanavond thuis op Old Trafford niet van AZ wil verliezen. ,,En daarvoor moeten wij het ze zo moeilijk mogelijk gaan maken, want AZ speelt een lastig spelletje om te bestrijden’’, weet Man United-coach Ole Gunnar Solskjaer.

Lyrisch, dat is Ole Gunnar Solskjaer over het voetbal van AZ. De Noorse manager van Manchester United kent de ranglijst van de Nederlandse eredivisie. ,,Ik weet dat ze maar drie punten achter Ajax staan. En dat die twee elkaar dit weekend ontmoeten, met de kans dat ze gelijk in punten komen. We hebben AZ hoog zitten, veel wedstrijden van ze bekeken. Ze zijn veel beter dan PSV’’, zo vertelde de coach aan FOX Sports.

Vanavond om 21.00 uur ontmoet hij met zijn team de Alkmaarders op het eigen Old Trafford, waar hij ook wat oude bekenden ziet. ,,Een paar jongens ken ik nog uit Noorwegen, zoals Jonas Svensson en Fredrik Midtsjø. We weten dat ze veel kwaliteit hebben. Dat AZ als team een heel moeilijke tegenstander is om te bespelen. Een team met vertrouwen, dat een heel lastig spelletje speelt.’’

Solskjaer heeft er een speciale term voor. ,,Ik noem het ook wel romantisch voetbal’’, aldus de coach. ,,Ik houd wel van de manier waarop AZ speelt. Je ziet patronen terug, ze proberen tegenstanders voetballend te verslaan. Zoals Nederlandse teams dat natuurlijk wel vaker doen. Wij moeten er voor zorgen dat we het AZ heel moeilijk gaan maken.’’