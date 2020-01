Solskjaer wil Real deze maand al aftroeven met Van de Beek

Door Geert Langendorff Trainer Ole Gunnar Solskjaer wil op korte termijn versterkingen hebben voor het middenveld van Manchester United om de kansen op kwalificatie voor de Champions League in leven te houden. Donny van de Beek prijkt hoog op een lijst met kandidaten van de Noor. Solskjaer zou bereid zijn tot de zomer te willen wachten, maar hoopt de international deze maand al op Old Trafford te kunnen begroeten.

Manchester United weet dat Real Madrid de beste papieren in handen heeft om Van de Beek van Ajax over te nemen. Afgelopen zomer was de middenvelder dichtbij een transfer naar Spanje, maar kwam de deal nog niet rond. Ajax waardeerde vervolgens het contract van Van de Beek op, maar wel met de wetenschap dat hij na dit seizoen waarschijnlijk zal vertrekken. Real Madrid blijft de belangrijkste gegadigde, maar Manchester United beschikt echter over de financiële middelen om een serieus tegenbod te doen. De kansloze nederlaag voor eigen publiek tegen Manchester City in de halve finale van de League Cup (3-1) van gisteren onderstreepte de noodzaak om een speler van het kaliber van Van de Beek in te lijven.