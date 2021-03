Sombere vooruitzichten voor Parijs-Roubaix: ‘In Vlaanderen is de koers heilig, in Frankijk een last’

In de velden van Mons-en-Pévèle en Raismes, twee godvergeten dorpjes in het noorden van Frankrijk, wordt hard gewerkt. Twee tuinbouwscholen offeren er hun tijd in de klas voor op om de kasseien van twee bekende sectoren uit Parijs-Roubaix — Mons-en-Pévèle en Pont Gibus — berijdbaar te maken na de winter. Ze leggen er de schots en scheve blokken min of meer recht en zorgen voor een afwateringsgracht, zodat ze ook in de meest extreme weersomstandigheden niet veranderen in één enorme modderpoel. ,,Als we niks doen, wordt Parijs-Roubaix op termijn compleet onmogelijk, zelfs zonder Covid-19", zegt Frédéric Vervelle, de begeleidende leerkracht van de tuinbouwschool van Lomme.