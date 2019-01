Sorry Frenkie

Sorry dat ik me een tijdje geleden op deze plek heb laten gaan toen bekend werd dat je voor de ordinaire geldmachine van Paris St. Germain had gekozen. Mijn ervaren collega-columnist Theo Hakkert stak me op Twitter een veer in mijn achterste door te zeggen dat elke letter van mijn stukkie raak was. Nee, Theo. Elke letter was hartstikke fout. Omdat ik, let wel ik, niks met die Parijse veelvraat zonder historie heb, vond ik het nodig op te tikken dat ik teleurgesteld, was dat zelfs jij - dat vrolijke jochie dat altijd met de glimlach op het gezicht en de wreef voetbalt - had gekozen voor het geld en niet voor de liefde van de bal. Ik wilde ons wonderkind op sloffen graag in Engeland zien, of in Duitsland, of desnoods ergens bij een mooie club in Spanje. Maar niet in die Franse competitie, die we hier nauwelijks volgen en waar de kampioen de komende 10 jaar al vaststaat. PSG - Guingamp: daar wilde ik de tv niet voor aan hoeven doen.