Spaanse media loven ‘jeugdig’ Ajax en zijn vernietigend voor Real Madrid

Nee, dan Ajax. El País: “Ajax, Een rivaal met jeugdig elan, liet Real boeten voor zijn gebrek aan planning, meer verblind door zijn vier Cups met de grote oren dan door de krater die Ronaldo achter zich liet.” El Mundo: ,,Ajax is een ploeg met jongeren die weten dat hun leven op plaatsen als het Bernabéu kan veranderen.” ABC: ,,Ajax was een fantastische en verrassende ploeg die Real voor de ogen van zijn eigen toeschouwers uitschakelde, iets wat heel weinig is voorgekomen. Maar alles is uitzonderlijk in dit Real, een product van de desinteresse vanuit de leiding.”



,,Tragische week,” herinnert AS op de voorpagina aan de twee eerdere thuisnederlagen tegen FC Barcelona die ook al Reals afscheid van de Spaanse beker en Liga betekenden. En de sportkranten uit dat Barcelona openen natuurlijk ook graag met de sof tegen Ajax. Sport: ,,Einde van een tijdperk” en ,,Eerste cadeau van De Jong aan Barça.” El Mundo Deportivo: ,,Nada de nada.” Helemaal niets.



Ook voor Spaanse kranten is Tadic de grootste onder de uitblinkers. ,,Tadic groeide in de wedstrijd en werd een baas die het Bernabéu pas voor het eerst ontdekte, altijd met goede beslissingen in de aanval en met precieuze acties als de pirouette in aanloop naar het tweede doelpunt,” aldus El Mundo. En ABC: ,,Bij Ajax verraste de architectuur van de pass (let op De Ligt, let op De Jong), afgemaakt door de fijnzinnigheid van zijn linkspoten. Ze wisten hoe zich in te houden, ze wisten wanneer te rennen, en met die controle bezorgde elke aanval Real de rillingen.”



Frenkie de Jong. Vanwege zijn komst naar FC Barcelona is er extra aandacht voor de jonge middenvelder: ,,Frenkie de Jong, die veel klasse uitstraalt, was een horloge met voetbalschoenen aan (behalve zijn foutje op het einde, een jeugdzonde).” En: ,,De Jong is 21 jaar en bezit karrevrachten aan voetbal, en hij wekt de indruk dat hoe groter het podium is, hoe meer gemotiveerd hij is. Zijn wedstrijd was een doctoraat.”