Spaanse media lyrisch over ‘goleador’ Luuk de Jong: ‘De beste speler in de finale’

De Spaanse sportkranten zijn het roerend met elkaar eens: Luuk de Jong was vrijdagavond de grote held in de gewonnen Europa League-finale van Sevilla, tegen Internazionale (3-2). Met zijn twee goals verzamelde hij lovende kritieken.

,,Luuk de Jong bezorgt Sevilla de zesde!", zo kopt Sport. ,,Trainer Julen Lopetegui wijzigde één ding ten opzichte van de halve finale: Youssef En-Nesyri speelde niet, Luuk de Jong wel. Wát een succes! De voormalige PSV-spits (die veel besproken is sinds zijn komst) kopte de tweede binnen, in José Mari Bakero-stijl, die zo scoorde in Kaiserslautern.” Daarmee verwijst de krant naar een legendarisch Barcelona-doelpunt in oktober 1991, waardoor de Catalanen in de allerlaatste minuut uitschakeling in de Champions League voorkwamen, in het seizoen dat ze de beker uiteindelijk zouden winnen. ,,De Jong zorgde voor een ideaal script.”

Marca schrijft: ,,Luuk de Jong schitterde, in een evenwichtige finale. Samen met keeper Bono was hij de sleutel tot dit geweldige succes. De halve finale-held wilde ook in de finale schitteren. Hij is het hele seizoen al veelbesproken, maar voetbal draait om momenten. De Jong heeft dit hele seizoen bewezen dat hij er op belangrijke momenten staat.

De sportkrant AS herinnerde zich een eerder interview. ,,De Jong zei eerder deze week dat hij liever de Europa League zou winnen, dan een hoofdrol spelen in de eindstrijd. Maar hij deed het allebei, hij was de ster. Drie goals in de halve finale en de finale: en dat terwijl hij zei dat hij de held niet hoefde te zijn...”

Tot slot El Mundo Deportivo, dat er ook geen andere woorden voor heeft: ,,Luuk de Jong was in de eerste helft de grote held. De goleador was de beste speler in de finale. Twee kansen, twee goals.”

Volledig scherm © EPA