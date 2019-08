Sparta behoudt Ache, Hertha betaalt recordbedrag voor concurrent Redan

De transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die wisselen van club. In Engeland is de laatste week van de transferperiode al ingegaan, in de rest van Europa hebben de clubs nog tot 31 augustus. Mis hier niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Hoogma zondag inzetbaar bij FC Utrecht

Volledig scherm Justin Hoogma. © Getty Images Nieuweling Justin Hoogma (21) is niet mee met FC Utrecht naar Mostar. De Nederlandse verdediger die dit seizoen wordt gehuurd van het Duitse Hoffenheim, werkte gisteren zijn eerste training af bij de beloften, ook omdat hij niet ingeschreven is voor het Europa League-duel vanavond met Zrinjski Mostar.



De naam van Hoogma stond al langer op de lijstjes bij FC Utrecht, net zoals dat trainer John van den Brom in het verleden bij AZ de verdediger ook op de radar had. ,,Toen deze kans kwam, zijn we er gelijk voor gegaan”, vertelt de trainer. ,,Hij is een Nederlander die weet wat wij graag willen en wat we van hem verwachten. Hij voldoet, zoals dat zo mooi heet, aan het profiel dat je hebt voor een speler op die positie. Hij is jong en heeft toch al ervaring op gedaan, ook in Duitsland. Hij is fit en gelijk inzetbaar. Op de lange termijn in dit seizoen kunnen we veel plezier aan hem beleven. Nu mocht ‘ie niet mee, maar zondag (als FC Utrecht de competitie begint tegen ADO Den Haag, red.) is hij gewoon inzetbaar.”

Hertha BSC strikt Lukebakio

Hertha BSC kent een nieuwe recordaanwinst: de 21-jarige Belgische aanvaller Dodi Lukebakio. De Belg komt voor 20 miljoen euro over van Watford, dat hem het afgelopen seizoen verhuurde aan Fortuna Düsseldorf. Lukebakio kwam afgelopen seizoen in de Bundesliga tot tien goals in 31 wedstrijden. Hij maakte tevens een hattrick tegen Bayern München.



Voor Daishawn Redan is de komst van Lukebakio minder goed nieuws. Lukebakio is namelijk net als Redan, die deze zomer voor 2,7 miljoen euro overkwam van Chelsea, een spits.

Sparta legt Ache langer vast

Ragnar Ache heeft zijn contract met één jaar verlengd bij Sparta Rotterdam. De 21-jarige Duitser ligt nu vast tot medio 2021. ,,Ragnar heeft het eerste deel van het afgelopen seizoen veel met blessures te kampen gehad, maar hij is hier uitstekend uit teruggekomen”, vertelt Henk van Stee over de spits op de website van de Rotterdammers. ,,Aan het einde van vorig seizoen bewees hij over specifieke kwaliteiten en scorend vermogen te beschikken, iets dat hij in de voorbereiding op dit seizoen opnieuw laat zien. We wilden hem graag langer aan de club verbinden en zijn blij dat hij Spartaan blijft.”



In het nieuwe contract is bovendien de optie opgenomen voor nóg een extra jaar.

Roda huurt Romario

Roda JC heeft zich versterkt met een opvallende speler. Althans, hij heeft vooral een opvallende voornaam. De Limburgse club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft namelijk Romario Rösch voor één seizoen gehuurd van FC Augsburg. De 20-jarige middenvelder, geen Braziliaan maar een Duitser, speelde meerdere interlands voor Duitse nationale jeugdteams. Voor Augsburg kwam hij nog niet op het hoogste niveau uit.

Van Rhijn naar sc Heerenveen

Ricardo van Rhijn vervolgt zijn loopbaan bij sc Heerenveen. De 28-jarige verdediger komt transfervrij over van AZ en tekent een contract voor één seizoen in Friesland. Van Rhijn kwam in het verleden uit voor Ajax, Club Brugge en AZ. In Amsterdam speelde hij 163 wedstrijden en werd hij drie keer landskampioen. In 2016 ging de verdediger zijn eerste buitenlandse avontuur aan bij Club Brugge.

sc Heerenveen on Twitter 🔵⚪️ Welkom in Heerenveen Ricardo van Rhijn!💙 #WolkomRicardo #eenmetheerenveen https://t.co/7EWURXiDcf

Nakamba twaalfde aankoop Aston Villa

Aston Villa blijft maar spelers kopen. Vanochtend werd doelman Tom Heaton vastgelegd en nu is Marvelous Nakamba alweer de volgende aankoop van de club uit Birmingham. De 25-jarige verdedigende middenvelder uit Zimbabwe wordt voor 12 miljoen euro overgenomen van Club Brugge, dat eerder op de dag al Arnaut Danjuma Groeneveld voor 15 miljoen euro aan Bournemouth verkocht.



Nakamba wilde graag weg bij Club Brugge na een seizoen waarin hij zijn basisplaats verloor aan Mats Rits. Club Brugge nam Nakamba twee jaar geleden voor 3 miljoen euro over van Vitesse, waar hij 77 wedstrijden speelde. Aston Villa gaf deze zomer al 148 miljoen euro uit aan twaalf nieuwe spelers en verkocht nog niemand.

Aston Villa on Twitter @eToro A Marvelous sight. #MarvelousWelcome #AVFC

Parma verhuurt Da Cruz aan Ascoli

ADO Den Haag is er niet in geslaagd zich te versterken met de 22-jarige vleugelaanvaller Alessio Da Cruz. De in Almere geboren Da Cruz, die ook een Kaapverdiaans paspoort heeft, speelt komend seizoen in de Serie B voor Ascoli. Die club huurt Da Cruz voor een jaar en heeft bovendien een optie tot koop bedongen. Da Cruz speelde in Nederland voor FC Dordrecht (29 duels) en FC Twente (4 duels). Vorig seizoen speelde hij slechts 142 minuten voor Parma in de Serie A.

Volledig scherm Alessio Da Cruz (l) namens Parma in duel met Douglas Costa van Juventus. © AFP

Heaton elfde aankoop van Aston Villa

Het geld lijkt niet op te kunnen bij Aston Villa. Met de aankoop van doelman Tom Heaton heeft de gepromoveerde club uit Birmingham nu al 136 miljoen euro uitgegeven deze zomer. De 33-jarige keeper en drievoudig Engels international wordt voor 8,8 miljoen euro overgenomen van Burnley.



De eerdere zomeraankopen van Aston Villa zijn Wesley (25 miljoen), Tyrone Mings (22 miljoen), Douglas Luiz (17 miljoen), Matt Targett (15 miljoen), Ezri Konsa (13 miljoen), Mahmoud Trezeguet (12 miljoen), Anwar El Ghazi (9 miljoen), Björn Engels (8 miljoen), Jota (4,5 miljoen) en Kortney Hause (3,4 miljoen).

Aston Villa on Twitter We are delighted to announce the signing of @TomHeatonGK for an undisclosed fee. ✍️ Full story 👉https://t.co/6o1rpoU9HW #HeatonsHere #AVFC

Ould-Chikh nu op proef bij ADO

Bilal Ould-Chikh traint vanaf vandaag mee bij ADO Den Haag. De afgelopen weken trainde de 22-jarige vleugelaanvaller al mee bij Vitesse, maar de club uit Arnhem besloot hem weer te laten gaan. In Nederland speelde hij eerder al bij FC Twente en FC Utrecht. Na zijn periode in FC Twente vertrok Ould-Chikh naar Portugal om voor Benfica te gaan spelen, maar dat avontuur mislukte. Ould-Chikh speelde in de tweede seizoenshelft van het afgelopen seizoen voor het Turkse Denizlispor, maar dat werd ook geen succes.

ADO Den Haag 🔰 on Twitter Bilal Ould-Chikh traint vanaf vandaag mee met de selectie. De 22-jarige vleugelaanvaller is de komende tijd op proef.

Danjuma voor 15 miljoen naar Bournemouth

Arnaut Danjuma Groeneveld gaat een transfer maken naar Bournemouth. De Premier League-club uit het zuiden van Engeland zal Club Brugge zo'n 15 miljoen euro betalen om de 22-jarige vleugelaanvaller over te nemen. Groeneveld werd geboren in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos, maar verhuisde al vroeg met zijn ouders naar Nederland. Hij speelde in de jeugd van FC Oss en PSV en maakte zijn profdebuut op 10 september 2016 namens NEC tegen PSV. NEC verkocht Groeneveld vorig jaar nog voor 1 miljoen euro aan Club Brugge, waar hij vorig seizoen zes keer scoorde in 24 wedstrijden.



Groeneveld speelde in oktober vorig jaar al twee interlands voor Oranje. Hij deed 22 minuten mee in de 3-0 zege op Duitsland en 61 minuten in het 1-1 gelijkspel tegen België in Brussel, waar hij voor de gelijkmaker zorgde.

Kristof Terreur 📰🎥 on Twitter 💰 Premier League sponsoring Club Brugge, who have a turnover of £60m. 💰Wesley £22.5 (Aston Villa) 💰Danjuma £14m (Bournemouth) 💰Nakamba £10.5m (Aston Villa) Nakamba deal not fully completed as yet - but still optimism that it will get done.

Napoli meldt zich ook voor Zaha

Napoli wil de gelederen deze maand graag nog versterken met een vleugelaanvaller. Hirving Lozano wordt al tijden genoemd als kandidaat, maar ook Nicolas Pépé stond hoog op het lijstje. De Ivoriaan gaat een dezer dagen echter zijn megatransfer naar Arsenal afronden. En dus verlegt Napoli de aandacht naar Wilfried Zaha, eveneens een Ivoriaanse vleugelspeler. De 26-jarige aanvaller maakte kenbaar graag te willen vertrekken bij Crystal Palace. Napoli is bereid 65 miljoen euro te betalen, zo weet de Daily Mail. Het Everton van Marcel Brands is echter ook geïnteresseerd én bereid diep in de buidel te tasten voor Zaha.

Volledig scherm Wilfried Zaha in actie namens Ivoorkust op de Afrika Cup in Egypte. © Visionhaus

Schöne op weg naar Genoa

Lasse Schöne staat mogelijk voor een transfer naar de Serie A. De 33-jarige Deense middenvelder, die bij Ajax is begonnen aan zijn achtste seizoen, staat in de nadrukkelijke belangstelling van Genoa. De Italiaanse club ziet in de 45-voudig Deens international de gewenste versterking voor het middenveld.

Schöne heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2020, met een optie voor nog een seizoen. De routinier kwam op zijn zestiende naar Nederland om in de jeugdopleiding van SC Heerenveen te gaan spelen. Via omzwervingen bij De Graafschap en NEC lijfde Ajax hem in 2012 transfervrij in. Sindsdien is Schöne uitgegroeid tot een vaste kracht in het basiselftal. Met 286 officiële duels is de Deen de buitenlandse speler met de meeste wedstrijden voor Ajax in de geschiedenis van de Amsterdamse club.

Volledig scherm © BSR Agency

Markt in Engeland nog een week open

De transfermarkt sluit in Engeland volgende week donderdag om 18.00 uur. De clubs uit de Premier League en alle profdivisies daaronder hebben dus nog maar een week om hun selecties te versterken. Spelers verkopen aan clubs uit andere Europese landen mag nog wel tot 31 augustus.