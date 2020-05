Sparta haalt spits Thy naar Rotterdam

Het andere uiterste voor DETO Twenterand

10:43 VRIEZENVEEN - DETO Twenterand, één van de regionale hoofdklassers, zal voorlopig nog niet op het veld te bewonderen zijn. „Normaal gesproken was het reguliere seizoen nu bijna voorbij”, zegt trainer Hennie in ’t Hof. „De afgelopen jaren duurde de seizoenen van DETO door nacompetitie telkens lang. Dat is nu een keer anders.”