Sparta wint, FC Twente nog geen kampioen

Vrouwen Het Ravijn op voorsprong in kwartfina­le play offs

21:36 NIJVERDAL - De waterpolosters van Het Ravijn hebben de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de play offs met 10-7 gewonnen van ZVL. Zaterdagmiddag is het tweede duel in Leiden. Mocht een derde wedstrijd nodig zijn, volgt maandag de beslissing in Nijverdal.