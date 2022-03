Speciale bijlage voor het nieuwe seizoen in Formule 1

Russische influen­cers ontroost­baar na ban op Instagram: ‘Mijn leven wordt me afgenomen’

Verschillende Russische influencers hebben in tranen afscheid genomen van Instagram, nadat Rusland besloot om de toegang tot Instagram te beperken. Zo postte Olga Buzova (36) een video van bijna zeven minuten waarin ze een aantal keren in huilen uitbarst, terwijl ze zich vertwijfeld afvraagt hoe het verder moet zonder haar 23 miljoen volgers. Kritiek blijft niet uit. ‘Ze mag altijd naar Charkov (in Oekraïne, red.) komen. Hier werkt Instagram wel’, klinkt het onder meer.

15 maart