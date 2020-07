Speciale ‘Colombiavlucht’ vertrekt zondag, Quintana weer in training na aanrijding

Nairo Quintana heeft de training alweer hervat. De Colombiaan is hersteld van de gevolgen van een aanrijding met een auto tijdens een trainingsrit eerder deze maand in zijn geboorteland. Hij vliegt maandag met een speciale ‘Colombiavlucht’ naar Madrid om zich daar voor te bereiden op de Tour de France.

Eerst waren er nog vraagtekens of dit vliegtuig mocht opstijgen, omdat Colombia nog hard wordt geraakt door het coronavirus. Op aandringen van de wielerbond heeft de overheid besloten het luchtruim voor zo’n 190 topsporters te openen.

Zo kunnen Egan Bernal (winnaar vorig jaar), Quintana en andere Colombiaanse renners toch meedoen aan de Tour de France, die op 29 augustus start in Nice. Na de landing in Europa moeten de renners eerst veertien dagen in quarantaine.

Aanrijding

Quintana kwam begin deze maand met de schrik vrij na een aanrijding. Hij liep geen breuken op, maar had vooral last van zijn rechterknie en moest twee weken rust houden. De klimmer van Arkéa-Samsic heeft zijn volgers op sociale media gerustgesteld. ,,Ik ben heel tevreden over mijn herstel en ben daarom weer gaan trainen. Over een paar dagen vertrek ik naar Europa.”

Quintana heeft zijn zinnen gezet op de Tour de France. Hij was dit jaar vroeg in vorm met zeges in de Tour de la Provence en de Ronde van de Haut Var. Ook won hij een zware etappe in Parijs-Nice.