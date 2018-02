Speedsoccer is een sport op zich

Of Mark Oude Luttikhuis dagelijks vol spanning naar de weersvoorspellingen kijkt? Met als voorkeur regen en sneeuw? Hoe dan ook graag, zoals nu volop het geval is, vorst? "Dat valt mee. Wel is het in deze tijd van het jaar het drukst. Maar ook in de zomer is het al populair."

'Hier' staat voor de speedsoccerhal in Enschede waar Oude Luttikhuis eigenaar van is. Drie veldjes telt het complex bij Go Planet. Ook in Tubbergen heeft hij een vestiging. "We zijn nu een aantal jaar bezig en het concept slaat aan. Amateurteams, vriendengroepen, bedrijven: het klantenbestand is divers. Laatst hadden we FC Twente hier nog. Maar speedsoccer is ook perfect voor een kinderfeestje."

Speedsoccer is zeker geen zaalvoetbal. "Het is een sport op zich", reageert Rob Vreeswijk die namens Soccer Temple helpt bij het realiseren van locaties voor speedsoccer. "Ik maak de vergelijking met basketbal, waar je ook de 3 tegen 3-versie van hebt. Een ander spelsoort dan het gewone basketbal. Het wordt zelfs een apart onderdeel op de Olympische Spelen."

Verschillen

Speedsoccer wordt weliswaar net als zaalvoetbal binnen gespeeld. Maar er zijn veel verschillen. Zo is de ondergrond van kunstgras. Het veld is redelijk klein (30 bij 15 meter) en volledig omringd met boarding en netten. Daardoor blijft de bal altijd in het spel. Geen corners of ingooien, buitenspel bestaat niet. "Het is intensief", weet Oude Luttikhuis. "Je speelt vijf tegen vijf. Twee keepers en acht veldspelers", vult Vreeswijk aan. "Per team is het handig om minimaal twee wissels te hebben, anders ga je helemaal kapot. Dan is een uur speedsoccer meer dan genoeg."

Over de grens

En over vijf jaar? "Ik was laatst in Duitsland om daar naar speedsoccer te kijken", zegt Vreeswijk. "In Keulen was er een locatie met acht velden die van 19.00 uur tot 01.00 uur constant bezet waren. Het niveau van sommige teams was echt fantastisch." Lachend: "Basketbal krijgt dus al een aparte tak op de Olympische Spelen, misschien lukt dat ook met speedsoccer."