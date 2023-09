Speel mee met ons Formule 1-spel: Neem jij Max Verstappen op in je team?

Met video Novak Djokovic slaat nieuwe aanval van ‘de jeugd’ af: ‘Ooit zal ik stoppen, over een jaar of 23, 24'

Is het einde in zicht, de machtsovername nabij? Logische vragen na de nederlaag van Novak Djokovic op Wimbledon tegen Carlos Alcaraz. Acht weken later staat hij met grand slam-trofee nummer 24 in zijn handen.