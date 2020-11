Speeldata WK darts: veel middagsessies, óók op nieuwjaarsdag

Jesse Bosch: ‘De VAR liet bij penalty verkeerde moment zien’

22 november ENSCHEDE - Jesse Bosch hoorde in de rust van scheidsrechter Pol van Boekel dat hij er naast zat bij de strafschop voor PSV. ,,Via via hoorde ik zelfs dat hij alleen het beeld heeft gezien waarbij ik de speler van PSV op de voet ging staan. Maar dat was niet de totale actie. Daarvoor speelde ik zuiver de bal. Ik kan toch moeilijk mijn voet eraf halen als ik doorzwaai", aldus de middenvelder van FC Twente.