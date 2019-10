Speelt ‘Kiki de Marathonvrouw’ niet te veel toernooien?

Eliud Kipchoge met liefst 41 hazen op jacht naar record

13:23 Eliud Kipchoge krijgt in zijn poging om als eerste mens de marathon onder de 2 uur te lopen, hulp van een batterij aan toplopers. Liefst 41 hazen staan de Keniaanse loper bij in zijn poging, die waarschijnlijk zaterdag in Wenen plaatsvindt.