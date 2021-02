Speelt Liverpool slechte vorm weg tegen Leipzig?

Grand Slam-debutant Aslan Karatsev schrijft geschiede­nis in Melbourne

14:42 Aslan Karatsev is de eerste debutant sinds 1968 die de halve finales heeft bereikt van een Grand Slam-toernooi. De Rus versloeg in de kwartfinale van de Australian Open Grigor Dimitrov in vier sets: 2-6, 6-4, 6-1, 6-2. Karatsev was in Melbourne als qualifier tot het hoofdtoernooi doorgedrongen.