Spektakel verzekerd op de VAM-berg tijdens NK wielrennen voor beloften

In de schaduw van de grote mannen en vrouwen rijden de beloften zaterdagmiddag hun NK wielrennen op de weg op en rondom de VAM-berg. Een moeilijk te voorspellen titelstrijd, maar spektakel is altijd verzekerd. Met aan de start enkele kanshebbers uit de regio.

Waar je bij de mannen en de vrouwen de titelkandidaten met de neus aan kunt wijzen (lees: Mathieu van der Poel en Anna van der Breggen), daar is dat bij de beloftenkoers niet te doen. Dat komt vooral door het vaak onstuimige karakter van de wedstrijd, waarin de ene na de andere renner er vol in vliegt.

Grote troefkaart

Afwachtend koersen, kijken naar de grotere ploegen die de wedstrijd volledig onder controle hebben om hun grote troefkaart in de finale uit te spelen; het is allemaal niet van toepassing in een kampioenschap voor renners onder de 23 jaar. Het gros van dat gezelschap droomt van een succesvolle carrière in het profpeloton en wat is een betere binnenkomer als een nationale titel.

Kijk alleen maar naar de lijst met winnaars van de afgelopen tien jaar. Daarop staan namen als David Dekker, Fabio Jakobsen, Dylan van Baarle, Moreno Hofland en Ramon Sinkeldam. Allemaal renners die nu bij een World-Tourploeg rijden. Met andere woorden: als je Nederlands beloftenkampioen wordt, dan kun je wel een stukje fietsen.

Drie Tukkers

Vanuit de regio staan drie renners aan de start op het NK. Twee daarvan rijden voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma: Rick Pluimers uit Enter en Lars Boven uit Reutum. Met name Pluimers kan goed aankomen. Werd vorig jaar zevende in de eindsprint van de Ster van Zwolle, stond ook zijn mannetje in koersen met World-Tourploegen en finishte tijdens het NK als tiende. Eindigde dit jaar al als zesde in Parijs-Troyes en derde in de GP Vorarlberg. ‘Probleem’ voor Pluimers is dat zijn ploeg over veel meer sterke renners beschikt (waaronder Lars Boven), die in de finale uitgespeeld kunnen worden. De derde Tukker die hoge ogen zou kunnen gooien op het NK is Lars Loohuis uit Harbrinkhoek. De hardrijder van A Bloc is misschien wel de dark horse van die continentale ploeg.

Wereldkampioen

Opmerkelijk is verder de deelname van Pim Ronhaar. De coureur uit Hellendoorn veroverde eerder dit jaar de wereldtitel veldrijden bij de beloften en stapte onlangs over naar de Belgische wielerformatie Baloise Trek. In het shirt van zijn nieuwe werkgever debuteerde hij in de wegkoers Dwars door het Hageland, om een week later mee te doen aan de Baloise Belgium Tour. Het NK is zijn volgende wedstrijd van de 19-jarige coureur, die de wegkoersen vooral gebruikt ter voorbereiding op de start van het nieuwe crossseizoen.

Start 15.00 uur

De beloftenrenners moeten een parcours afleggen van in totaal 124,1 kilometer. Dat zijn zeventien rondes op en rondom de VAM-berg in het Drentse Wijster. Het rondje van ruim zeven kilometer telt twee hellinkjes, die tijdens het NK een zware stempel zullen drukken op het verloop van de koers en het uithoudingsvermogen van de coureurs. De start van het NK is om 15.00 uur, de finish wordt verwacht rond 18.15 uur.

Het NK van de beloften wordt verreden na de wedstrijd bij de vrouwen, die wel live wordt uitgezonden. Het startschot van die wedstrijd klinkt om 10.45 uur, de finish is rond 14.00 uur.