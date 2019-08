Ajax telt af naar het begin van een nieuw Europees avontuur. Vanavond om 19.00 Nederlandse tijd, een uur later in Griekenland, nemen de Amsterdammers het in het Toumba Stadium op tegen PAOK Saloniki.

Over de kracht van PAOK was Erik ten Hag duidelijk, gisteren tijdens de afsluitende persconferentie. ,,Van alle mogelijke tegenstanders die we konden treffen, was dit de lastigste.’’ Ten Hag zag de nodige beelden en scoutingrapporten van de Griekse ploeg voorbij komen. PAOK werd vorig seizoen ongeslagen kampioen, pakte de Beker, en is vastberaden om nu ook in de Champions League zichzelf te laten gelden.

Onder zomerse omstandigheden, vanavond zal het bij de aftrap nog steeds dertig graden zijn, moet Ajax een heet avondje PAOK zien te overleven. Zowel in 2010 als 2016 ging dit niet eenvoudig, maar wist de Nederlandse ploeg wel door te komen. ,,Spelen in Griekenland is altijd lastig’’, zei aanvoerder Dusan Tadic gisteren. ,,Een ervaring voor jonge spelers, maar we zullen van ons eigen spel moeten uitgaan.’’

Welke basiself dat spel moeten gaan spelen, is nog onduidelijk. Ten Hag beschikt over een brede selectie, waarin sommige internationals pas relatief kort in training zijn. Toch staat er vanavond direct druk op, kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League wordt als een must gezien in Amsterdam. Helemaal na het glorieuze afgelopen seizoen.

De kans is groot dat Ten Hag terugvalt op de Tadic-variant, met de Servische aanvaller in de spits. Dat concept, met Tadic als een valse spits die veel zwerft, was afgelopen seizoen heel succesvol. Bovendien maakte Dolberg afgelopen zaterdag in het competitieduel met Vitesse een zwakke indruk.