Speler knalt bal uit frustratie publiek in: tranen bij fans en club woedend

Was Piet nou de beste van FC Twente? Lars, Theo? Of toch Sander?

Onbewust belandde ik als toeschouwer weer eens in een ruzie op internet. Dit keer vlogen de herrieschoppers elkaar niet in de haren met de vraag welke krabbelaar van PSV er bij het wereldse Ajax een basisplaats zou hebben. Nee, er was mot om de kwestie: wie is de beste spits?

10:09