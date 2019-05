Spelers Arsenal mogen geen shirts met verwijzing naar Mkhitaryan dragen

Sluiter trots op Bertens: ‘Kiki blijft maar verbazen’

17:10 Coach Raemon Sluiter geniet van de progressie die zijn speelster Kiki Bertens doormaakt. ,,Kiki blijft maar verbazen”, zei Sluiter. ,,Wie had dit gedacht? Wie zei dit vier of vijf jaar geleden? Helemaal niemand. Het was altijd dit of dat met Kiki.”