Spelers Bayern München krijgen twee weken vakantie: ‘Op naar de Champions League’

,,Ze krijgen nu een welverdiende vakantie", zei Flick, die met zijn spelers maandag nog wat marketingverplichtingen had. ,,De jongens kunnen even op adem komen, zich fysiek en mentaal weer opladen. Ik kijk er al weer naar uit om de jongens voor te bereiden op ons volgende doel, de finaleronde van de Champions League.”



Bayern München moet eerst nog de return tegen Chelsea in de achtste finales spelen. Dat lijkt een formaliteit na de ruime zege in februari in Londen (0-3). De Champions League wordt komende maand vanaf de kwartfinales uitgespeeld in Lissabon. ,,Het gaat dan steeds over één wedstrijd, dat is niet makkelijk", aldus Flick. ,,We moeten direct pieken."