Spelers West Ham gehuldigd na winst Conference League

De Tukkers moet op een doordeweek­se avond 540 kilometer reizen voor een potje voetbal: ‘Sommige spelers blijven overnach­ten’

Voor De Tukkers is de nacompetitie letterlijk en figuurlijk een bijzondere reis. Dankzij een vervangende periodetitel is de ploeg in de race voor promotie naar de eerste klasse. Vooralsnog gaat het lekker. Na de 2-1 zege in Didam tegen DVC’26 wacht donderdag opnieuw een uitwedstrijd. Dit keer in… Zuid-Limburg.