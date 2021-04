Spelersbus Real Madrid bekogeld door fans Liverpool

Twentse baanwiel­ren­ner Jeffrey Hoogland: ‘Ik wil geen prik ten koste van iemand uit de kwetsbare groep’

13 april NIJVERDAL - De Nijverdalse baanwielrenner Jeffrey Hoogland is één van de Nederlandse topsporters die met voorrang een vaccinatie krijgt tegen het coronavirus. Daarmee zou de deelname van de 28-jarige coureur deze zomer aan de Olympische Spelen in Tokio niet in gevaar komen. Hoogland is blij, maar heeft wel z’n bedenkingen.