Spits Mitroglou lijkt op weg naar PSV, Feyenoord moet streep zetten door Chong

De transferperiode in Europa kruip richting het einde en dus regent het nieuwtjes over spelers nog wisselen van club. Mis de komende weken niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

PSV dicht bij akkoord over huren ervaren Mitroglou

Volledig scherm De ervaren Griekse spits Kostas Mitroglou lijkt op weg naar PSV. © Getty Images PSV is hard op weg om de 31-jarige Griek Konstantinos Mitroglou voor een seizoen te huren. De geroutineerde aanvaller groeide op in het Duitse Neukirchen-Vluyn, vlakbij de Duits-Nederlandse grens met Venlo. Het afgelopen halfjaar was hij actief bij Galatasaray, maar daar kwam hij niet helemaal uit de verf.



De Turken hebben hem voor anderhalf jaar gehuurd van zijn eigenlijke broodheer Olympique Marseille, maar partijen willen hier wel vanaf en PSV ziet kans om hem nu een jaar aan de selectie toe te voegen. Mitroglou is een zeer ervaren aanvaller, die dus dichtbij Eindhoven in Duitsland opgroeide maar in het buitenland doorbrak. Als jeugdspeler kwam hij onder meer in actie voor Borussia Mönchengladbach.



Via het Griekse Olympiakos belandde hij in de grote Europese competities en inmiddels is hij 65-voudig Grieks international. Misschien wel zijn beste periode beleefde hij bij Benfica, waar hij tussen 2015 en 2017 veel indruk maakte en tientallen goals in de hoogste afdeling maakte. Een deal is overigens nog niet helemaal rond, omdat Mitroglou waarschijnlijk dan op donderdag nog door PSV gekeurd zal moeten worden bijvoorbeeld.

Sturridge na vertrek bij Liverpool naar Turkije

Volledig scherm Daniel Sturridge gaat in de Turkse competitie spelen voor Trabzonspor. © REUTERS Daniel Sturridge heeft met Trabzonspor een nieuwe club gevonden. De 29-jarige aanvaller zat na zijn vertrek bij Liverpool zonder club en tekende vandaag een meerjarig contract bij de Turkse club.



Sturridge begon zijn professionele loopbaan bij Manchester City. In 2009 haalde Chelsea hem naar Londen. Vier jaar later maakte hij de overstap naar Liverpool. Hij scoorde 67 keer in 160 officiële duels voor de ‘Reds’.



Bij Trabzonspor, de nummer 4 van de Süper Lig vorig seizoen, wordt Sturridge ploeggenoot van oud-eredivisiespelers Donis Avdijaj (Roda JC en Willem II) en Alexander Sørloth (FC Groningen).

Amrabat voor medische keuring in Verona

De transfer van Sofyan Amrabat van Club Brugge naar Chievo Verona is zo goed als afgerond. De Marokkaans-Nederlandse middenvelder is in Italië om medisch gekeurd te worden en zal daarna een contract tekenen bij de nieuwkomer in de Serie A. Amrabat, die een jaar geleden voor 2,5 miljoen Feyenoord verruilde voor Club Brugge, komt niet meer voor in de sportieve plannen van Club-trainer Philippe Clement.

Feyenoord klopt vergeefs aan voor Chong

Feyenoord kan de pogingen om Tahith Chong te huren van Manchester United staken. De linkerspits die bij Feyenoord in de jeugd speelde, komt niet op huurbasis terug naar Rotterdam. Dirk Kuyt klopte aan bij Erkan Alkan, zaakwaarnemer van de speler die nog maar tien maanden onder contract staat in Manchester. Bovendien is er meer interesse van gerenommeerde clubs in Europa. ,,Het is niet makkelijk om een speler van het kaliber Chong terug te laten gaan naar Nederland en Feyenoord’’, zegt Alkan.



Alkan ‘bracht’ de aanvaller van Jong Oranje ooit naar Engeland toen hij jeugdspeler van Feyenoord was. ,,Wij kregen toen de indruk dat de toenmalige directieleden Eric Gudde en Martin van Geel hem absoluut niet als toptalent zagen. Dat Kuyt nu wél aan Chong denkt, is mooi. Ze willen in de Kuip de jeugd een kans geven, maar Chong gaat voor zijn kans bij Manchester United.’’

Volledig scherm Tahith Chong gaat voor zijn kans bij Manchester United. © BSR Agency

AZ huurt Portugees talent van Manchester City

AZ neemt Félix Andrade Correia (18) op huurbasis over van Manchester City. Hij tekende vandaag in Alkmaar een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. Manchester City kocht het Portugese talent eerder deze zomer van Sporting Lissabon. Correia sluit in eerste instantie aan bij Jong AZ.

Correia doorliep de jeugdopleiding van Sporting Lissabon en speelde ruim 40 jeugdinterlands voor Portugal in verschillende leeftijdscategorieën. Tot een debuut in de hoofdmacht van de Nederlandse trainer Marcel Keizer kwam het niet.

Volledig scherm Felix Andrade Correia voor het AFAS Stadion van AZ. © BSR Agency

Slimani op huurbasis naar AS Monaco

Leicester City verhuurt Islam Slimani dit seizoen aan AS Monaco, dat het nieuwe seizoen in de Franse competitie begon met 3-0 nederlagen tegen Olympique Lyon en FC Metz. De 31-jarige spits uit Algerije werd vorig seizoen door Leicester City al verhuurd aan Fenerbahçe. Drie jaar geleden maakte Slimani voor 30 miljoen euro de overstap van FC Porto naar Leicester City, maar bij The Foxes scoorde hij slechts dertien keer in 46 wedstrijden.

🔴⚪️ L'AS Monaco est heureux d'annoncer le prêt pour une saison, avec option d'achat, d'@islamslimani09 en provenance de Leicester. 18.2k Likes, 664 Comments - AS Monaco 🇲🇨 (@asmonaco) on Instagram: "🔴⚪️ L'AS Monaco est heureux d'annoncer le prêt pour une saison, avec option d'achat,..."

Club Brugge wil Keniaanse middenvelder Wanyama

Club Brugge is op zoek naar een fysiek sterke controlerende middenvelder. In die zoektocht heeft de nummer twee van België van afgelopen seizoen drie spelers die in Engeland spelen op het oog: de Ghanees Daniel Amartey (Leicester City), de Fransman Gianelli Imbula (Stoke City) en de Keniaan Victor Wanyama (Tottenham Hotspur). De 28-jarige Wanyama, die de afgelopen twee seizoenen veel wedstrijden miste na een knieblessure, mag deze maand nog vertrekken bij Spurs bij een goed bod.

Volledig scherm Victor Wanyama speelde de afgelopen drie seizoenen 93 wedstrijden voor Tottenham Hotspur. © AFP

Boussoufa naar Qatar

Mbark Boussoufa (35) zet zijn voetbalcarrière verder bij het Qatarese Al Sailiya. De Marokkaanse middenvelder kwam in het verleden uit voor AA Gent, Anderlecht, Anzhi en Lokomotiv Moskou. Hij speelt de laatste jaren in het Midden-Oosten.

ADO heeft aanvaller binnen

ADO Den Haag heeft een nieuwe aanwinst binnen. Pawel Cibicki wordt voor één seizoen gehuurd van Leeds United. De Hagenaars hebben ook een optie tot koop afgedwongen. De 25-jarige aanvaller speelde in het verleden ook voor Malmö, Molde en IF Elfsborg en kwam voor de nationale jeugdelftallen van Polen en Zweden uit.



,,Pawel is een creatieve, aanvallend ingestelde speler die voorin op meerdere posities uit de voeten kan”, vertelt Jeffrey van As, manager voetbalzaken bij ADO. ,,Een rol als nummer 10 kan hem ook liggen. Pawel heeft bewezen dat hij met beide benen, maar ook met het hoofd kan scoren. Met de komst van deze aanwinst hebben we meer aanvallende mogelijkheden.”

Ribéry gearriveerd in Florence

Franck Ribéry is gearriveerd in Florence, waar hij vandaag een contract zal gaan tekenen bij Fiorentina. De 36-jarige Fransman kon deze zomer vanwege zijn transfervrije status rekenen op de belangstelling van veel clubs, maar kiest nu dus voor een avontuur in de Serie A. Ribéry speelde de afgelopen twaalf jaar voor Bayern München, waar hij in 425 wedstrijden goed was voor 124 goals en 182 assists.

Bakx van Spakenburg naar Ajax Cape Town

Istvan Bakx leek na twaalf jaar het profwereldje vaarwel te zeggen, maar de 33-jarige linkspoot uit Vlissingen gaat nu toch nog een mooi avontuur aan. De ervaren aanvallende middenvelder/linksbuiten gaat naar Ajax Cape Town. Eerder deze zomer tekende Bakx nog een contract bij SV Spakenburg, nadat zijn contract bij Go Ahead Eagles was afgelopen. ,,Door een clausule in zijn contract kon hij voor de start van de competitie nog vertrekken voor een avontuur bij een BVO club of in dit geval zelfs een uitdaging in het buitenland. Een enorme aderlating voor ons,” zegt Martijn Koelewijn van de technische commissie van Spakenburg. ,,We waren ons altijd bewust van dit risico, maar in dit stadium, zo vlak voor de eerste competitiewedstrijd, kwam het toch zeer onverwacht.” Spakenburg begint komende zaterdag in Hendrik-Ido-Ambacht aan de Tweede Divisie met een uitwedstrijd bij het gepromoveerde ASWH.

Volledig scherm Istvan Bakx namens SV Spakenburg in actie tegen Urk afgelopen zaterdag. © BSR Agency

Alex Moreno van Rayo Vallecano naar Real Betis

Real Betis heeft de 26-jarige linksback Alex Moreno voor 7,5 miljoen euro overgenomen van Rayo Vallecano. De club uit Madrid degradeerde vorig seizoen uit La Liga en kon het geld goed gebruiken. Moreno speelde 127 duels voor Rayo Vallecano, nadat hij eerder uitkwam voor de jeugd van FC Barcelona, Elche CF en Real Mallorca. Moreno tekende bij de club uit Sevilla een contract voor vijf seizoenen.

Serero en Thelander dicht bij vertrek Vitesse

Volledig scherm Thulani Serero © BSR Agency De transfer van Thulani Serero naar Al Jazira is in de afrondende fase beland. De Zuid-Afrikaan van Vitesse hoopt de komende dagen de overgang naar de de Verenigde Arabische Emiraten te beklinken. Hij ontbreekt daarmee op het trainingsveld van de Arnhemse club.



Niet alleen Serero is op weg naar de uitgang bij Vitesse. Rasmus Thelander staat voor een vertrek. De Deen is uitgerangeerd in Arnhem. Hij wil al maanden weg. Het Deense Aalborg en de Griekse club Panatinaikos worden met de centrumverdediger in verband gebracht.

Veldwijk alleen nog weg bij Sparta voor ‘hoofdprijs’

Tot 21 augustus kon Lars Veldwijk voor een schappelijke prijs vertrekken bij Sparta, zo was hem toegezegd door technisch manager Henk van Stee. Vandaag, 21 augustus, is het ultimatum verstreken en is de spits nog altijd speler van de Rotterdamse club. ,,Als hij nu nog vertrekt, dan alleen voor de hoofdprijs.”

Technisch manager Henk van Stee van Sparta liet er afgelopen week geen misverstand over bestaan. De Rotterdamse club was heus bereid mee te denken met Lars Veldwijk, die zijn loopbaan graag elders een vervolg zou geven. Maar dan wel tot op zekere hoogte. Tot 21 augustus zou hij weg mogen voor een schappelijk bedrag. Zo niet, dan zou Van Stee hem aan zijn tot medio 2020 doorlopende contract houden. Vandaag is dat ultimatum verstreken. ,,Ik ga er dus van uit dat Lars blijft”, zegt Van Stee. ,,Het zou echter kunnen dat hij toch nog weggaat, maar laat ik helder zijn: mocht Lars nu nog weggaan, dan alleen voor de absolute hoofdprijs.’'

Van welke omvang die hoofdprijs is, wil Van Stee niet zeggen. Bronnen op Het Kasteel zeggen dat Sparta tenminste een miljoen euro wil ontvangen voor de topscorer van afgelopen seizoen.

Volledig scherm Lars Veldwijk in actie namens Sparta. © foto: Carla Vos

Zwitserse verdediger op proef bij Fortuna

Fortuna Sittard heeft de Zwitserse verdediger Martin Yves Angha-Lötscher op proef. De 25-jarige Angha-Lötscher mag zich vanaf woensdag bewijzen bij de nummer 15 van de eredivisie. Angha-Lötscher is afkomstig uit de jeugdopleiding van Arsenal, waar hij in 2012 zelfs in de Champions League meedeed. Daarna speelde hij in Duitsland bij Nürnberg en 1860 München en voor de Zwitserse clubs FC St. Gallen en FC Sion.

PSG en Barcelona starten onderhandelingen over Neymar

Volledig scherm Neymar op de training bij PSG. © REUTERS Paris Saint-Germain staat ervoor open om Neymar op huurbasis naar FC Barcelona te laten gaan, maar de Franse kampioen heeft het eerste bod van de Catalaanse club op de Braziliaanse sterspeler afgewezen. FC Barcelona probeert volgens de Spaanse sportkrant Marca om Neymar eerst een seizoen te huren en volgend jaar voor 150 miljoen euro definitief weer over te nemen, maar dat bod is door PSG afgewezen.



De Franse topclub wil minimaal 250 miljoen euro voor Neymar en wil garanties dat FC Barcelona dit volgend jaar zal betalen. Beide partijen zullen de komende dagen doorgaan met onderhandelen, zo meldt Marca. Een verplichte optie tot koop zou een deal voor FC Barcelona ingewikkeld maken, omdat ze deze zomer ook al 120 miljoen euro uitgeven aan Antoine Griezmann en 75 miljoen euro aan Frenkie de Jong.



Real Madrid zou volgens Marca ook nog altijd azen op Neymar, terwijl Juventus hem wellicht in een deal wil betrekken met de Argentijnse aanvaller Paulo Dybala.

José Rodríguez van Mainz naar Málaga

José Rodríguez heeft een driejarig contract getekend bij Málaga CF, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. De 24-jarige middenvelder speelde vorig seizoen 28 duels voor Fortuna Sittard, dat hem huurde van FSV Mainz 05. Rodríguez speelde in 2017 al zes duels voor de club uit het zuiden van Spanje, nadat hij eerder al vier wedstrijden in de hoofdmacht van Real Madrid speelde.

Málaga CF on Twitter MCFNews| 📣 ¡@Josseroodriguez vuelve a una casa que conoce muy bien! 😊💙 ¡¡Bienvenido de nuevo, José!! 🙌 ➡️ https://t.co/UoRAhth3iP #Vuelve #Siéntelo #TuMálaga