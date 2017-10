Sport Vandaag: GP van Mexico, NK Afstanden en eredivisie

Heracles viert feestje: ‘Beloning gezocht, afgedwongen en gekregen’

28 oktober ALMELO – De zege werd na afloop uitbundig gevierd voor Vak-Q. Aanvoerder Joey Pelupessy nam als vanouds het voortouw. En dat was alweer een tijdje geleden. “Zo voelde het ook. De laatste keer dat we dat zo deden? Was dat niet Roda JC thuis?”