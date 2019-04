Sportherdenking in teken basketbal

Video Groots kampioens­feest bij de Veste

8:14 ENSCHEDE - Het is een spetterend feest dinsdagavond op de parkeerplaats voor het stadion, waar naar schatting 18.000 tot 20.000 fans de kampioenen toezingen. En de trouwe supporters, met hun fakkels en trommels, worden toegezongen door de spelers van FC Twente, van wie er een aantal na een zware nacht niet al te best meer bij stem is.