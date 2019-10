Sporting nipt langs Rosenborg

Van Bommel: Als je niet kan winnen, dan moet je gelijkspe­len

24 oktober Mark van Bommel was na de 0-0 van zijn PSV tegen LASK Linz best tevreden over het spel van zijn ploeg, maar vond wel dat zijn spelers zichzelf tekort hadden gedaan. ,,Het is jammer dat je geen goals maakt. Maar als je niet kan winnen, moet je gelijkspelen”, zei hij bij FOX Sports.