Sportkoepel NOC*NSF stelt integriteitscommissie in na Eurlings-affaire

Wout Brama brengt spoedbe­zoek aan sportarts Mül­ler-Wohlfahrt

8:35 ENSCHEDE - Wout Brama brengt dinsdag een bezoek aan de kliniek van de bekende sportarts Müller-Wohlfahrt in München. De aanvoerder van FC Twente heeft al tijden last van zijn achillespezen. Müller-Wohlfahrt is een begrip in de internationale sportwereld. Hij is al jarenlang in dienst van Bayern München en maakte ook deel uit van de medische staf van de Duitse nationale ploeg.