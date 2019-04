‘Sportkoepel NOC*NSF stelt integriteitscommissie in'

Video | Update Debutant Jorritsma (22) wint Enschede Marathon, parcoursre­cord voor Chepkwony

14 april ENSCHEDE - De 22-jarige Geart Jorritsma heeft zondag de Enschede Marathon op zijn naam geschreven. De debutant, die geboren werd in Sneek, maar nu in Arnhem woont, kwam als eerste over de finish en klokte een tijd van 2.26,35. Bij de vrouwen ging Caroline Chepkwony er met de winst vandoor. De Keniaanse zette een nieuw parcoursrecord neer: 2.26,59.