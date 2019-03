Sportraad: Zandvoort enige optie Grand Prix voor management Formule 1

Circuit Zandvoort is voor het internationale management van de Formule 1 ‘de eerste en enige gegadigde’ om de Grand Prix in Nederland te organiseren. Mocht de businesscase van Zandvoort niet rond komen, dan gaat de belangrijkste autorace-divisie ter wereld aan ons land voorbij. Concurrent Circuit Assen wordt niet beschouwd als optie.

Dat schrijft de Nederlandse Sportraad, een adviesorgaan onder leiding van Michael van Praag, vandaag in een open brief na gesprekken met het management van de Formule 1. Volgens Van Praag is dit gedecideerde standpunt naar voren gekomen tijdens recente, rechtstreekse contacten met de verantwoordelijke manager.

Circuit Zandvoort wordt om verschillende redenen - het management heeft de voorkeur voor historische of stratencircuits en vindt de nabijheid van grote steden en vliegvelden belangrijk - als exclusieve kandidaat gezien om een Grand Prix te organiseren in Nederland, meldt de Sportraad in de brief. Die is onder meer gericht aan de politiek, de circuits en het management van de Formule 1 zelf.

Harde deadline

Momenteel doet Circuit Zandvoort er alles aan om tijdig een aantal grote sponsors aan zich te binden zodat de Grand Prix rond kan komen. De datum van 31 maart 2019 is een harde deadline vanuit het internationale management. Er is zeker een aantal bedrijven geïnteresseerd, alhoewel het kabinet onlangs expliciet heeft gezegd geen geld te willen steken in de komst van de Formule 1 naar Nederland.

De conclusie van de Nederlandse Sportraad, dat Circuit Assen geen enkele kans meer maakt, is opmerkelijk. Vorige maand zei Jos Vaessen, de voorzitter van de stichting die werkt aan het binnenhalen van de Grand Prix van Nederland in 2020, nog dat het circuit in Assen geenszins uit beeld zou zijn voor de organisatie van de Formule 1.

Businesscase Assen is rond

Circuit Assen had al eerder eigen plannen ontwikkeld om de Formule 1 naar Nederland te halen. Die businesscase is in principe rond, mede dankzij een buitenlandse investeerder die garant wil staan voor de gelden gemoeid met de peperdure licentie. Bovendien is er steun van de provinciale en gemeentelijke overheid. Sponsorgelden heeft het Circuit Assen naar eigen zeggen niet nodig.

De Nederlandse Sportraad hoopt van harte dat het Circuit Zandvoort lukt om op deze korte termijn een aantal (Nederlandse) bedrijven aan het initiatief te verbinden, besluit Van Praag zijn schrijven. ,,We doen een oproep aan kabinet, provincies en gemeenten om overleg te hebben over de wijze waarop de organisatie van het sportevenement door de overheid kan worden ondersteund én zodanig benut, dat de maatschappelijke opbrengst maximaal is.”