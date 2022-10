Sportwereld rouwt om overlijden Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz: ‘Hij moedigde je aan om je dromen na te jagen’

Met video Max Verstappen legt het af tegen Ferrari’s in kwalifica­tie, maar start wel vanaf eerste rij

Max Verstappen start de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf plek twee. De wereldkampioen werd derde in de kwalificatie in Austin, achter de twee Ferrari-coureurs. Maar doordat Charles Leclerc een gridstraf krijgt, begint alleen Carlos Sainz voor de Nederlander. De kwalificatie werd overschaduwd door het nieuws dat Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz is overleden.

7:34