Sportwereld steunt Oekraïne: emoties bij Zinchenko en Mykolenko, Duelund denkt aan vrienden in Kiev

Het is oorlog in Oekraïne en ook binnen de sportwereld groeien de protesten daartegen. Tal van sporters laten van zich horen, maar ook tijdens wedstrijden zijn er tal van vormen van protest tegen de door Rusland gestarte oorlog.

Statements van spelers en supporters op Goodison Park

Voor de wedstrijd tussen Everton en Manchester City (0-1) op Goodison Park was er zaterdagavond een bijzondere steunbetuiging aan de mensen in Oekraïne. De spelers van Manchester City kwamen met een shirt met ‘No war’ het veld op. Donny van de Beek en zijn teamgenoten van Everton betraden het veld met de vlag van Oekraïne om zich heen geslagen. Het zorgde voor veel emoties op de tribunes en bij de Oekraïnse linksbacks Vitaliy Mykolenko (22) en Oleksandr Zinchenko (25), die allebei op de bank bleven. Ze zochten voor de wedstrijd en tijdens de wedstrijd (bij het warmlopen) wel steun bij elkaar.

Volledig scherm Oleksandr Zinchenko bedankt de fans voor hun steun. © EPA

Duelund denkt aan vrienden bij Dinamo Kiev

Voor NEC-speler Mikkel Duelund is de oorlogssituatie in Oekraïne “heel emotioneel”. De 24-jarige Deen maakte na zijn openingstreffer in de verloren Gelderse derby tegen Vitesse (4-1) het vredesgebaar. Duelund speelt op huurbasis in Nijmegen, maar staat onder contract bij Dinamo Kiev. Daar speelde hij ook de voorgaande drie seizoenen.



,,Voor mijn teamgenoten daar en de inwoners van Oekraïne is dit heel, heel slecht”, zei de NEC’er voor de camera bij ESPN. “Ik spreek er met mijn teamgenoten en mensen op de club over. Ik voel me zo verdrietig. Ik wilde er eigenlijk niet over praten, maar ik moet het doen omdat het heel emotioneel is voor me.” Volgens de Deen zitten nog veel van zijn teamgenoten bij Dinamo nog in Kiev. “Ze proberen veiligheid te zoeken, maar dat is moeilijk.”

Yaremchuk maakt statement na goal tegen Ajax

In een mum van tijd is de situatie in Oekraïne geëscaleerd en daarmee zijn ook de protesten in korte tijd hevig toegenomen. Woensdagavond maakte spits Roman Yaremchuk de 2-2 tijdens de Champions League-wedstrijd Benfica - Ajax en middels een t-shirt met het symbool van Oekraïne liet hij zijn steun blijken voor zijn landgenoten.

Volledig scherm Roman Yaremchuk. © EPA

Yaremchuk was logischerwijs niet de enige voetballer uit Oekraïne die zich uitte. Landgenoot Oleksandr Zinchenko, voormalig speler van PSV en momenteel speler van Manchester City, liet zijn emoties de vrije loop en sprak stevige woorden aan het adres van Vladimir Poetin. ,,Ik hoop dat je de meest pijnlijke dood sterft", zei hij.

Andrei Shevchenko, die tussen 2016 en 2021 bondscoach was van Oekraïne, riep op tot vereniging. ,,We hebben veel moeilijke tijden doorgemaakt en ons in de afgelopen dertig jaar als natie gevormd. Het is een moeilijke tijd, maar we moeten ons verenigen. In eenheid zullen wij winnen, alle glorie aan Oekraïne!”

Volledig scherm Ruslan Malinovskyi. © AFP

Tijdens de Europa League-wedstrijden van donderdag volgden de volgende steunbetuigingen voor Oekraïne. Ruslan Malinosvkyi scoorde twee keer namens Atalanta Bergamo tegen Olympiakos Piraeus en liet een shirt zien met de tekst ‘Geen oorlog in Oekraïne'. Bij Napoli - FC Barcelona kwamen de spelers het veld op met een spandoek dat opriep tot het stoppen van de oorlog.

Volledig scherm Spelers van FC Barcelona en Napoli roepen op te stoppen met de oorlog in Oekraïne. © EPA

Met bovenstaande uitingen betuigde het Europese voetbal steun aan Oekraïne, het land waar David Neres en zijn Braziliaanse ploeggenoten van Sjachtar Donetsk vastzaten. De spelers plaatsten deze week dan ook een smeekbede op social media. Ze zaten gevangen in Oekraïne en vroegen de Braziliaanse regering om dringende hulp. Een noodkreet die veel sportvolgers deed beseffen hoe nijpend de situatie in Oekraïne was.

Clubs met Russische banden

Waar instanties zoals de UEFA en de FIA middels spoedberaden tijd nodig hadden om tot beslissingen te komen, daar schakelde Schalke 04 razendsnel. De Duitse voetbalclub haalde sponsor Gazprom per direct van het shirt. Het Russische aardgasbedrijf is al jaren de belangrijkste geldschieter van de club uit Gelsenkirchen, maar voorlopig is niet de sponsornaam maar de clubnaam op het shirt te bewonderen. Daaropvolgend vertrok met Matthias Warnig een prominent lid van de raad van toezicht bij de Duitse club. Warnig, die namens hoofdsponsor Gazprom in de raad zat, legde zijn functie per direct neer.

Met Valeri Oyf heeft Vitesse een Russische eigenaar waardoor ook de club uit Arnhem de politieke arena in is gesleurd. ,,Het is populistisch om te roepen dat Vitesse afstand moet nemen", stelt sportmarketeer Frank van den Wall Bake.

Formule 1

In de Formule 1 was de oorlog in Oekraïne logischerwijs eveneens het gesprek van de dag. Er stond tot gisteren namelijk nog een Grand Prix in Rusland op de kalender. Deze werd uiteindelijk geschrapt, maar nog voor die tijd lieten Sebastian Vettel en Max Verstappen al nadrukkelijk blijken geenszins in Rusland te willen gaan racen. ,,We zien wel wat er gebeurt, maar ik heb in ieder geval al mijn beslissing genomen. Ik ga niet. Het zou verkeerd zijn om daar te racen", zei Vettel.

Formule 1-team Haas voelde zich eveneens genoodzaakt stappen te ondernemen. Normaliter wordt er met de Russische kleuren van sponsor Uralkali op de auto gereden. Tijdens de trainingen in Barcelona was de bolide van Haas echter helemaal wit. ,,Dit kwam uit het team, iedereen staat er honderd procent achter wat we doen.”

Volledig scherm De bolide van Haas. © REUTERS

Wedstrijden in en tegen Rusland

Terwijl Rusland Oekraïne binnenviel, speelden de Nederlandse basketballers nog een wedstrijd in Rusland. Omdat het in Perm relatief rustig was, werd besloten de wedstrijd 'gewoon’ te spelen. ,,Ik heb echt veel negatieve berichten ontvangen. Waarom we daar speelden en waarom we dan geen statement maakten. Dat is dan naar om te lezen", zei Mohamed Kherrazi daar bij terugkomst in Nederland over. Het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Rusland in Almere werd vervolgens wél afgelast.

De UEFA verplaatste de Champions League-finale van Sint-Petersburg naar Parijs en de Europese voetbalbond besloot dat alle teams uit Rusland en Oekraïne hun thuiswedstrijden in Europese competities op neutraal terrein moeten spelen. Voor veel mensen gaat dat besluit nog niet ver genoeg. Zo stelde de Poolse bondsvoorzitter dat Polen niet van plan is te gaan spelen tegen Rusland in de play-offs voor het WK aan het einde van het jaar in Qatar. Een besluit waar de Poolse sterspeler Robert Lewandowski het volledig mee eens was. In navolging van Polen weigert ook Zweden tegen de Russische ploeg in actie te komen.

Ook tal van andere sportbonden besloten niet meer in Rusland te gaan spelen. Vijf wereldbekerwedstrijden bij het skiën zouden in Rusland worden gehouden, maar gaan niet door, de internationale schaakbond FIDE heeft de 44ste Schaakolympiade weggehaald uit Moskou, zwemfederatie FINA en wielerbond UCI hebben in een verklaring laten weten dat ze de komende periode geen wedstrijden en toernooien organiseren in Rusland en ook Nederlandse rugbyteams laten Rusland links liggen. In Oekraïne zijn alle sportwedstrijden sowieso voor één maand opgeschort.

Russische sporters

Dat de oorlog in Oekraïne geen oorlog namens alle Russen is, lieten meerdere Russische sporters de laatste dagen blijken. Zo plaatste voormalig Feyenoord-speler Fedor Smolov een volledig zwarte foto op Instagram met daarbij de tekst: ,,Geen oorlog". Tennisser Andrej Roeblev deelde de post van Smolov. De Rus deed een oproep en zei: ,,Je beseft nu hoe belangrijk het is om vrede in de wereld te hebben, om elkaar te respecteren wat er ook gebeurt, en om verenigd te zijn. Het gaat over zorg dragen voor onze aarde en voor elkaar. Dat is het belangrijkste", aldus Roeblev die na zijn partij tegen Hubert Hurkacz op de camera schreef: ‘Geen oorlog alsjeblieft’.

Nederland

Naast Nederlandse sporters en sportbonden die niet meer tegen of in Rusland zullen spelen zijn er tijdens de wedstrijden in de nationale competities verschillende vormen van protest tegen de oorlog in Oekraïne. Zo zal Sparta Rotterdam met een aanvoerdersband in de kleuren van Oekraïne gaan spelen in de wedstrijd tegen PSV, zoals ook VVV-Venlo en Almere City FC dat al deden, terwijl spelers van RKC Waalwijk en FC Twente vrijdagavond het peaceteken maakten.

De sportwereld spreekt zich met al deze boodschappen dus duidelijk uit. En zoals Sjoerd Mossou in zijn column al zei: ,,Voetbal is op een schaal van oorlog en verdoemenis misschien bijna niets waard en je kunt zeggen dat het allemaal zinloos is, die arme burgers in Kiev kopen er weinig voor, maar voetbal gaat wel ongefilterd de wereld over, tot in Rusland aan toe. Ook met voetbal dring je niet meer door tot het verwarde, bloeddorstige hoofd van Poetin, maar mogelijk wél tot een meerderheid van mensen in Rusland. Het internationale voetbal gaat er graag prat op dat het mensen verbindt. Dit is hét moment om daar iets van waar te maken, al is het maar een dappere poging daartoe.”

