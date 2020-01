Spraakmaker op de Weissensee: ‘die gekke Jouke’

4de ronde waterloo Bertens kansloos onderuit tegen Muguruza

8:37 In de muziek in de Rod Laver Arena, net voor haar opkomst, was een swingende aanbeveling verpakt. De Beatles zongen in hun ‘Twist and Shout’ zo mooi rijmend: ‘Come on, baby now, work it all out!’ Jammer alleen dat Kiki Bertens het allemaal niet kon rijmen bij de Australian Open tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza. Ze kreeg het allemaal niet uitgedokterd en verloor haar vierde ronde kansloos in 68 minuten met 6-3 6-3.