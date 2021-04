Springruiter Greve dik tevreden met vijfde plaats in Grand Slam

Met een vijfde plaats in de Rolex Grand Slam tijdens de Dutch Masters was Willem Greve zondag de beste Nederlandse springruiter in Den Bosch. De Markeloër was vooral blij met de prestatie van zijn 17-jarig paard Carambole.

Met een vuist in de lucht plaatste Willem Greve zich met Carambole voor de jump-off van de Grote Prijs in de Brabanthallen. Ook in de barage was de combinatie opnieuw foutloos, maar was de eindtijd goed voor een vijfde plaats. „Ik ben hartstikke tevreden. De laatste vijfsterrenwedstrijd van Carambole was vorig jaar in september, toen ik vierde werd. Ik heb hier met hem naar toegeleefd”, sprak de Markeloër opgelucht na afloop.

„Dit is toch geweldig? Het is alleen heel jammer dat er geen publiek bij was. The Dutch Masters is de Roland Garos van de indoorconcoursen. Dit is het hoogste niveau, met de beste paarden en ruiters aan de start en een extreem moeilijk parcours.”

Dat zijn 17-jarige Carambole, die al dertien jaar bij hem op stal staat, in die wedstrijd tweemaal foutlees reed, deed Greve heel veel. „Hij is zeventien jaar en loopt al acht jaar op topniveau. Carambole is er een paar keer uitgeweest met een blessure, maar hij komt altijd terug. En dan is hij een van de beste paarden van de wereld, absoluut.”

Genoeg voor de eindzege en een vette cheque van 231.000 euro was het optreden van de combinatie niet. De eerste prijs ging naar de Duitser Max Kühner, die met Elektric Blue P in de jump-off een tijd klokte van 32,52 seconden. Van de acht ruiters in de finale eindigde Greve als vijfde in 34,14 seconden.

Jeroen Dubbeldam stond ook op de deelnemerslijst, maar de Weerseloër moest zich afmelden omdat zijn toppaard Oak Grove’s Carlyle niet fit was.