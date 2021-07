Springruiter Greve maakt indruk in winnende landenwedstrijd CHIO Rotterdam

Met een foutloze ronde en één strafpunt wegens tijdsoverschrijding in de tweede omloop kijkt Willem Greve terug op een geslaagd optreden tijdens de landenwedstrijd van het CHIO in Rotterdam. Met het Nederlandse team won de springruiter uit Markelo de Nations Cup in het Kralingse Bos.

Met zijn 14-jarige merrie Zypria S N.O.P. maakte Greve grote indruk tijdens de landenwedstrijd in Rotterdam. De Markeloër, in de race voor een olympisch ticket naar Tokio, reed een foutloze eerste omloop. Tijdens zijn tweede optreden liet de combinatie opnieuw alle balken in de hengsels liggen, maar moest Greve één strafpunt incasseren wegens het overschrijding van de toegestane tijd. Daar baalde de Markeloër na afloop wel van, gaf hij vrijdagavond in Rotterdam aan.

‘Veilig thuiskomen’

„Ik moest in de tweede ronde iets inhouden bij de muur (de derde hindernis, red.) en dacht toen eigenlijk alleen maar veilig thuis te komen. De rest van het parcours reed ik daardoor op safe. Foutloos, dat wel, maar toch een strafpunt. Dat is wel jammer”, aldus Greve.

Blijdschap

Toch was er grote blijschap bij de Nederlandse equipe, die de eigen landenwedstrijd uiteindelijk wist te winnen. Met alleen nog het optreden van de vierde ruiter van de deelnemende landen had Oranje zich opgewerkt van een vijfde positie naar de nummer één. Alleen Zweden kon Nederland nog van de eindzege afhouden, maar de vierde ruiter liet een balk op het zand ploffen.

Quote Ik ben in ieder geval wel blij met het rijden van Zypria. Ze springt de laatste tijd erg goed en voelde ook vandaag weer heel goed aan Willem Greve

Nederland eindigde de wedstrijd daardoor met zeven strafpunten, twee minder dan Zweden. Een derde plaats was er voor Frankrijk, met twaalf strafpunten. De Verenigde Staten zakte van de eerste naar de zevende plaats met zestien strafpunten.

Volledig scherm Springruiter Willem Greve in actie met zijn merrie Zypria tijdens het CHIO in Rotterdam. © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Greve was in totaal goed voor één strafpunt in twee omlopen. Alleen Maikel van der Vleuten presteerde beter. Met Beauville Z reed hij twee foutloze rondes. Marc Houtzager liep met Sterrehof’s Dante N.O.P. in de eerste omloop tegen een strafpunt aan, maar moest in de tweede ronde genoegen nemen met vijf strafpunten. Ommenaar Frank Schuttert, die in de equipe de geblesseerde Harrie Smolders verving, was in totaal goed voor zestien strafpunten. Van de vier ruiters mogen in iedere ronde de slechtste resultaten worden weggestreept.

Laatste selectiewedstrijd

Wat het optreden van Greve betekent voor een eventueel ticket naar de Olympische Spelen in Tokio, daar kon de Markeloër vrijdagavond geen antwoord op geven. De Nations Cup is voor de nationale keuzeheer een belangrijke en laatste selectiewedstrijd, waarin hij Greve en Zypria S nog een keer in actie wilde zien. Eerder reed de combinatie ook in de landenwedstrijd van het Franse La Baule, waar Greve vijf strafpunten liet noteren (0 en 5).

In vorm

Of Greve bondscoach Rob Ehrens nu heeft overtuigd? „Dat is aan de bondscoach, die maakt de selectie. Ik ben in ieder geval wel blij met het rijden van Zypria. Ze springt de laatste tijd erg goed en voelde ook vandaag weer heel goed aan. Zij is wel in vorm”, aldus Greve.

‘Afwachten’

Zondag volgt in de arena van het Kralingse Bos nog de Grote Prijs van Rotterdam. Een dag later moet de bondscoach zijn vier mannen (plus één reserve) voor Tokio aanwijzen. „We gaan het zien. Ik kan niets anders doen dan zondag weer goed rijden en dan afwachten”, aldus Greve.

(Geen) Reactie van bondscoach

Bondscoach Rob Ehrens wilde vrijdagavond niets zeggen over de samenstelling van de olympische ploeg voor Tokio. „We hebben zondag nog de Grote Prijs, die wil ik eerst nog afwachten. Daarna ga ik in alle rust met de invulling van de equipe aan de slag. Ik ga nu niets zeggen over het optreden van de ruiters in de landenwedstrijd, dat hebben we zo afgesproken.”