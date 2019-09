Springruiter Greve met Oranje naar finale

De Nederlandse springruiters lijken over drie weken op voorhand niet de uitgesproken favoriet in de Longines FEI Jumping Nations Cup Final in Barcelona. De mannen van Ehrens hebben de afgelopen weken wel getoond in vorm te zijn. Nederland kende in het verledne al goede successen in Barcelona. Zo won Oranje al tweemaal de titel in de afgelopen vijf jaar. In Barcelona verdedigt België dit jaar de titel.