Springruiter Schipper ongenaakbaar in barrage Schröder Masterclass Tubbergen

TUBBERGEN - Springruiter Rob Schipper (31) verbrijzelde vijf jaar geleden tijdens de training een voet. Zijn paard sloeg over de kop en de ruiter uit Boekelo belandde in het ziekenhuis. Hij zou nooit meer kunnen rijden, zo schatten artsen in. Anno 2019 is Schipper weer volledig actief als professioneel ruiter. En tot zijn grote vreugde won hij gisteravond in hartje Tubbergen de 20e editie van de Schröder Masterclass. Lachend liet hij de champagne over zich heen spuiten door de nummers twee en drie, respectievelijk Sander Geerink en amazone Maud Wiefferink.

Spectaculair

Voor de jubileum aflevering van de Schröder Masterclass kwamen zoveel mogelijk oud-winnaars in actie, onder wie mede-organisator Wim Schröder uit Tubbergen en drievoudig winnaar Eric ten Cate uit Geesteren. Ze behaalden beiden de barrage, net als tien andere deelnemers. Dat gebeurde na twee korte rondes, waarbij de vijf hindernissen in de tweede omloop werden verhoogd. Vanaf de volgepakte tribunes - met ruim 5.000 toeschouwers - werd de barrage vervolgens een spectaculair slotstuk van de bijzondere wedstrijd in de piepkleine arena.

Hoog niveau

Schipper kwam als vierde de ring in met de merrie Femke. Met dit paard behaalde hij de laatste tijd tal van prijzen, maar nooit de hoofdprijs. „Dat gaat binnenkort gebeuren”, zo gaf hij aan bij de familie Bonvanie, met wie hij samenwerkt. „Femke is een klein paard, dat met je meedenkt. Ze staat hoog in het bloed zoals dat heet en wil heel graag. Dat pakte vanavond geweldig uit. Want de Schröder Masterclass winnen, is wel een ding hier in Twente, in een regio met zoveel goede ruiters. Het niveau vanavond was ook weer heel hoog. En dat met al die mensen op de tribune, topsfeer.”