Springruiters Dubbeldam en Greve met Oranje naar Nations Cup

Weerseloër Dubbeldam komt in het Zwitserse Sankt Gallen (2 tot en met 6 juni) in de piste met Oak Grove’s Carlyle. Greve (Markelo) is geselecteerd voor de tweede Nations Cup, van 10 tot en met 13 juni in het Franse La Buale. Voor die wedstrijd zadelt Greve zijn toppaard Zypria S N.O.P.

„Na het uitvallen van de wedstrijden in Dublin, Falsterbo en Hickstead heeft de FEI besloten dat bij alle resterende Nations Cups-wedstrijden in de eerste Europese divisie tien landen aan start komen. Er komen vier ruiters per land aan start en er reist geen reserve-ruiter mee. In de wedstrijd starten alle vier de ruiters en tellen de drie beste resultaten per team per omloop”, legt Ehrens uit.

De andere springruiters zijn Kevin Jochems (Sliedrecht) met Turbo Z, Bart Bles (Babberich) met Kriskras DV, Jur Vrieling (Holwierde) met Fiumicinio van de Kalevallei, Marc Houtzager (Rouveen) met Sterrehof’s Dante N.O.P., Frank Schuttert (Ommen) met Lyonel D en Harrie Smolders (Lage Mierde) met Dolinn N.O.P.

Van der Vleuten

De naam die ontbreekt is die van Maikel van der Vleuten, die door Ehrens bewust niet is opgesteld. „Ik heb na de overwinning van Maikel vorige week in Grote Prijs van Valkenswaard en zijn komende start in de Global Champions Tour van Madrid genoeg input van zijn resultaten om dat mee te nemen in de selectie richting de Olympische Spelen”, aldus de bondscoach.

CHIO Rotterdam

De derde FEI Nations Cups-wedstrijd die de ruiters van TeamNL rijden is die van CHIO Rotterdam van 1 tot en met 4 juli in het Kralingse Bos. Op maandag 5 juli is de uiterste datum dat Rob Ehrens de namen van zijn team voor de Olympische Spelen bekend zal maken. Dat is ook de datum van inschrijving bij de wereldpaardensportbond FEI en de dag dat de ruiters officieel voorgedragen worden aan het NOC*NSF.