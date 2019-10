Springruiters Oranje naar troostfinale ondanks foutloze rit Greve

De Nederlandse springruiters komen zaterdag in actie tijdens de troostfinale van de Nations Cup in Barcelona. Ondanks een sterk en foutloos optreden van de Markelose springruiter Willem Greve met Zypria S.

In de eerste finaleronde maakte het team van bondscoach Rob Ehrens tijdens de Longines FEI Jumping Nations Cup Final dertien strafpunten. Dat was er maar één teveel om bij de beste acht landen te horen. Zaterdagavond rest het Oranje-kwartet de troostfinale. Willem Greve is met Zypria S nog in de race voor de bonus wanneer hij zaterdag wederom foutloos blijft. „Dan winnen we zaterdag de troosfinale”, klinkt Ehrens teleurgesteld en strijdlustig.

Slechts elf van de zeventig combinaties lukte het om zonder strafpunten over de finish te komen op de schitterende zandpiste van Real Club de Polo naast Camp Nou in Barcelona. Daaronder ook Willem Greve met zijn merrie Zypria S, die een ronde uit het boekje reden. Daarmee hield Greve Nederland na de negen strafpunten van Dana Blue en routinier Maikel van der Vleuten op koers voor een plek in de finale op zondag.

Voor paard en ruitercombinaties welke over de beide onderdelen van de finale foutloos blijven is er een flinke geldpot te verdelen. Greve is een van de kanshebbers.

Toprondje

„Willem reed een toprondje”, vertelt Ehrens enthousiast. „Het resultaat is troostig. Het is een hard gelach, maar het is eigenlijk zoals we de laatste maanden gewend zijn. Dan winnen we zaterdag maar de troostfinale.”

Marc Houtzager bracht zijn twaalfjarige ruin Sterrehof’s Calimero weer voor het eerst uit op wedstrijd na het EK eind augustus in Rotterdam. Maar in Barcelona toonde de ruin niet de vorm die hij in de Maasstad had en waarmee hij Houtzager aan de achtste plaats hielp in de EK-finale. In Barcelona tekenden ze voor het streepresultaat voor het team. „Zijn paard was goed fit, maar Marc kwam niet in zijn ritme en dan krijg je niet het resultaat waar je op hoopt.”

Een foutloos parcours van Bart Bles was goed geweest voor een finaleplaats, maar de balk viel op de laatste hindernis en bracht het totaal voor Oranje op 13 strafpunten. “Bart streed voor wat hij waard was, maar de fout op de laatste hindernis is de harde realiteit.”