Springruiters toch naar finale Nations Cup

De equipe van bondscoach Rob Ehrens liep vorige maand plaatsing voor de finale nog nipt mis. In Dublin wisten onder meer Gerco Schröder (Tubbergen) en Willem Greve (Markelo) zich met Oranje niet weten te plaatsen voor de finale van de Nations Cup. De formatie van bondscoach Rob Ehrens werd bij de laatste kans op kwalificatie in Dublin vijfde. Dat was niet voldoende. „Het is voor het eerst in vijftien jaar dat we bij de ontknoping van de Nations Cup ontbreken”, sprak een teleurstelde Ehrens destijds in Dublin. „Dit lijkt niet ons jaar te zijn. Het is jammer, maar op dit moment zijn we gewoon niet beter.”