Sprinter Bauhaus wint eerste rit in Slovenië

Dit is het speelsche­ma voor FC Twente en Heracles in 2021/2022

10:18 ENSCHEDE - De KNVB maakte woensdag het speelschema (concept) eredivisie bekend voor komend seizoen. Wanneer spelen FC Twente en Heracles? Bekijk het overzicht. Data en tijden voor de wedstrijden in het voorjaar van 2022 worden nog niet vermeld tot bekend is of de deelnemers aan Europees voetbal na de winterstop nog in Europa actief zijn.